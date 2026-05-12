Копия монумента «Перекуем мечи на орала» со склада может переехать в центр Волгограда

— Обещали, что скульптуру поставят здесь, на проспекте Жукова, не позднее 31 декабря 2025 года. Однако, вот уже май 2026-го, а ее как не было, так и нет. Постамент есть, вполне добротный, правда, и засиженный голубями, а скульптуры нет, — сообщили волгоградцы. — Наши отцы и мы сами работали на «Газоаппарате» всю жизнь. «Перекуем мечи на орала» — для нас это символ целой эпохи. Почему же это достояние не возвращают жителям города? И вообще — все ли в порядке со скульптурой?