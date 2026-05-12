Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла Мариям Дандамаева, ученый секретарь Эрмитажа

Она посвятила более сорока лет своей деятельности Государственному Эрмитажу.

Источник: Соцсети

Умерла Мариям Дандамаева, ученый секретарь Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея. Ученой не стало 12 мая 2026 года. Мариям Дандамаева была кандидатом исторических наук и специалистом в области ассириологии и посвятила более сорока лет своей профессиональной деятельности Государственному Эрмитажу. Также Дандамаева участвовала в российских и международных конференциях и была автором научных статей.

Она хранила коллекции памятников Древнего Востока и Латинской Америки, включая греческие и коптские папирусы, и коллекцию сасанидского серебра.

С 2003 года Мариям Магомедовна занимала должность ученого секретаря Государственного Эрмитажа, координировала подготовку научных трудов, деятельность учёного совета, организацию конференций, семинаров и выставочных проектов.

— Благодаря усилиям Мариям Магомедовны в Эрмитаже прошли значимые научные конференции и выставки, включая международный Ассириологический конгресс и выставку древнего искусства Мексики, — отметили в пресс-службе Эрмитажа. — Коллектив Государственного Эрмитажа выражает искренние соболезнования родным и близким Мариям Магомедовны.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше