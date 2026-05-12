Умерла Мариям Дандамаева, ученый секретарь Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея. Ученой не стало 12 мая 2026 года. Мариям Дандамаева была кандидатом исторических наук и специалистом в области ассириологии и посвятила более сорока лет своей профессиональной деятельности Государственному Эрмитажу. Также Дандамаева участвовала в российских и международных конференциях и была автором научных статей.