Более 13 тысяч цветов к летнему сезону высадят в парках Нижнего Новгорода

В преддверии летнего сезона в нижегородских парках начались работы по облагораживанию цветников. Об этом сообщает мэрия Нижнего Новгорода.
В этом месяце планируется высадить более 13 тысяч растений. Однолетние цветы украсят парки «Дубки», Станкозавод и Автозаводский. А также вазоны в парке имени 1 Мая.
Для оформления цветников закуплены бальзамины, бархатцы, виолы, колеусы, бегонии и петунии. Параллельно ведутся работы по уходу за многолетними растениями — приводят в порядок хризантемы, пионы, котовники и астильбы.
Работы начались с Автозаводского парка — там цветы высадили у монумента «Зенитная установка». Затем приступили к остальным участкам и общественным пространствам города.
