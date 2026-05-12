Режим ЧС в Туве сняли после окончания тушения пожаров

Ховалыг: Режим ЧС в Туве сняли после окончания тушения пожаров.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 12 мая — РИА Новости. Все лесные пожары потушены на территории Тувы, режим ЧС регионального значения снят, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем канале на платформе «Макс».

Власти республики в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами ввели режим ЧС 4 мая.

«Сегодня мы сняли региональный режим ЧС в лесах — действующих пожаров на территории Тувы больше нет. Это результат тяжелой работы сотен людей», — написал Ховалыг.

По его данным, с начала сезона огонь прошел свыше 3 тысяч гектаров, и на его тушение привлекались все силы: лесная охрана, сотрудники МЧС, региональная авиалесоохрана, добровольные дружины, местные жители, а также пожарные из Красноярского края и соседней Хакасии.

«Огромное спасибо каждому, кто боролся со стихией. Главная причина возгораний более чем в 90% случаев — человеческая халатность. Сейчас ведется работа по поиску виновников, и они обязательно понесут наказание», — написал глава республики.

По его словам, несмотря на снятие режима ЧС, до 24 мая продолжает действовать особый противопожарный режим с полным запретом на посещение лесных массивов.

