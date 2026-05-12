Опубликованы кадры испытательного пуска ракеты "Сармат"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат».
На кадрах показана работа действий расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Видно, как зажигается ее двигатель, после чего «Сармат» начинает набирать высоту. Пуск показан с нескольких ракурсов.
Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новой ракеты.
Он отметил, что задача пуска была выполнена, полет подтвердил правильность технических и конструкторских решений и реализуемость заданных характеристик.
По словам Каракаева, первый ракетный полк в Ужурском соединении Красноярского края будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года.
Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. «Сармат» является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.
Параметры ракеты позволяют ей преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.