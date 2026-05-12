На Дону потушили крупный пожар на птицефабрике

На крупной птицефабрике в хуторе Маркин Октябрьского (сельского) района Ростовской области загорелась кровля складского помещения, пламя распространилось на 1600 квадратных метров.
Как говорится в сообщении регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил спасателям в 16:20. Огонь мог перекинуться на соседний ангар, где содержались птицы, однако пожарные сработали оперативно: им удалось локализовать огонь и не допустить гибели поголовья. В результате спасено свыше 180 тысяч кур.
В тушении были задействованы 47 человек и 19 единиц техники. Угроза распространения огня сейчас устранена. О причинах пожара не сообщается.