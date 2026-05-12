Три врача ПОМЦ награждены медалями за заслуги в военной медицине

Сотрудники Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России удостоены наград Общероссийской общественной организации ветеранов военно-медицинской службы, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Медалями «За добросовестный труд» награждены заместитель директора ПОМЦ ФМБА России по медицинской части Михаил Хазов и главный врач КБ № 2 ПОМЦ Кирилл Липатов.
За заслуги в военной медицине медалью отмечен главный врач двух поликлиник ПОМЦ Игорь Хайтаров.
Награды вручил член Совета общественной организации Михаил Бродников.
Ранее сообщалось, что две медсестры Арзамасской больницы удостоены медалей «За милосердие и помощь».