Ясеневая златка поразила деревья в Парке Дружбы в Самаре

Самарцы возмутились, зачем в Парке Дружбы обрезали деревья. Под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте опубликовали фотографии деревьев, от которых остались практически голые стволы. Автор комментария написал, что такая же ситуация сложилась в Парке Победы.
«Зеленые насаждения поражены ясеневой златкой», — объяснили в департаменте городского хозяйства и экологии.
В ведомстве подчеркнули, что для аварийных поврежденных деревьев провели санитарную обрезку.
Напомним, что в 2026 году в Самарской области лесовосстановление охватит более 850 гектаров.