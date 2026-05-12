В тувинском селе Бай-Хаак высадили 180 молодых сосен

Акция по высадке 180 молодых сосен прошла 1 мая в тувинском селе Бай-Хаак, сообщили в администрации Тандинского кожууна. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Деревья высаживали на двух локациях. Так, 60 молодых сосен укоренили на территории местного хурээ — буддийского храма. Еще 120 таких деревьев высадили на территории сельской средней школы.
«Посадка деревьев — это не просто озеленение, а вклад в экологическое благополучие нашего края, создание здоровой среды для будущих поколений. Администрация кожууна благодарит всех участников за неравнодушие и активную гражданскую позицию! Вместе мы делаем Тандинский кожуун зеленее и красивее!» — указано в сообщении администрации Тандинского кожууна.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.