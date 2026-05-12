В Ульяновской области пройдет международный торгово-логистический форум

В нем примут участие эксперты и представители бизнеса и власти.

Источник: Национальные проекты России

Международный торгово-логический форум «PRO//Движение. Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив» пройдет в Ульяновской области 22 мая в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в правительстве Ульяновской области.

Мероприятие пройдет в рамках выставки-форума «Сделано в Ульяновской области» на площадке Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена». В форуме примут участие ведущие специалисты, эксперты, представители бизнеса и власти. Ключевые темы: развитие внутреннего водного транспорта, поддержка судоходства на Волге, интеграция в глобальную транспортную сеть, создание условий для роста экспорта из регионов Поволжья.

«Одна из важных задач для развития экономики региона — расширение торгового сотрудничества местных производителей со странами Каспийского региона и Ближнего Востока. Маршрут “Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив” является частью коридора “Север-Юг” и помогает оптимизировать сроки доставки, снизить стоимость логистики и минимизировать риски», — отметил губернатор региона Алексей Русских.

Участниками станут представители иностранных государств, крупных логистических компаний, финансисты, судовладельцы, производители. Заявку на участие можно подать на сайте volgacaspian.ru.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Персидский залив: нефтяная артерия планеты и узел мировой геополитики
Персидский залив — один из самых известных и стратегически важных водоемов мира. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, а его побережье контролируют ключевые энергетические державы. В материале — самое важное об этом участке Земли.
Читать дальше