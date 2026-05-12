Чернышенко рассказал о подготовке кадров для технологического лидерства

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги стратегической сессии по развитию инженерного и технического образования, которую провел глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Зампред правительства отметил, что воспитание будущих инженеров должно начинаться со школьной скамьи.
«Как отметил председатель правительства, подготовка таких специалистов — ключевое звено в реализации нацпроектов технологического лидерства. Это, в свою очередь, национальная цель, которую ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин», — заявил Чернышенко.
По поручению Президента с 2024 года реализуется комплексный план по повышению качества математического и естественно-научного образования. Проводятся профориентационные мероприятия в школах, заметен рост интереса ребят к изучению математических и естественно-научных дисциплин.
Флагманские программы нацпроекта «Молодежь и дети» работают на задачи технологического лидерства. Например, в рамках «Приоритета-2030» более 140 российских вузов реализуют около 200 проектов под запросы индустриальных партнеров, а 50 передовых инженерных школ и 356 технических кластеров «Профессионалитета» готовят востребованных специалистов инженерно-технического профиля.
По поручению главы государства также создается созвездие из 40 кампусов мирового уровня — от Калининграда до Сахалина. Реализуются и меры, направленные на учет кадровой потребности. Ежегодно правительство увеличивает контрольные цифры приема в вузы в соответствии с запросом экономики. Не менее 50% бюджетных мест в университетах будут распределяться в рамках прямого государственного заказа по приоритетным специальностям.
Кроме того, на стратегической сессии была предложена модель научно-производственных объединений на базе вузов. Предварительно бизнес уже готов вложить в совместные проекты более 6 млрд рублей. Проработаны также инициативы по наращиванию практической подготовки студентов вместе с индустриальными партнерами, разработке плана подготовки специалистов под задачи конкретных предприятий. В числе приоритетов отмечены также расширение доступа студентов из регионов к передовой инфраструктуре по всей России, формирование национального рейтинга вклада университетов в достижение технологического лидерства.
