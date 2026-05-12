Свыше 13 тысяч цветов высадят в парках Нижнего Новгорода к лету

Для оформления цветников закупили бальзамины, бархатцы, виолы, колеусы, бегонии и петунии. Первыми растения высадили в Автозаводском парке у монумента «Зенитная установка», затем приступили к остальным участкам. Параллельно приводят в порядок и многолетники: хризантемы, пионы, котовники и астильбы. В дирекции рассчитывают, что обновленные клумбы будут радовать гостей в течение всего сезона.