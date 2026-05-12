В Ростовской области при пожаре на птицефабрике спасли 180 тыс кур

В хуторе Маркин Октябрьского сельского района Ростовской области вспыхнул пожар на территории птицефабрики. Огонь охватил кровлю складского здания — площадь возгорания достигла 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Огнеборцы не дали пожару перекинуться на соседнее строение, где содержалось поголовье домашней птицы. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось спасти более 180 тысяч кур.
К ликвидации возгорания привлечена группировка сил и средств общей численностью 47 человек и 19 единиц техники.