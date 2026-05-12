Школьница из Томской области завоевала бронзу на чемпионате «Профессионалы»

Десятиклассница Анастасия Тарасенкова из Томской области стала бронзовым призером чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Правоохранительная деятельность» среди юниоров, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Соревнования организованы при поддержке федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточним, что Анастасия учится в лицее имени И. В. Авдзейко. К участию в чемпионате ее подготовил эксперт-наставник Сергей Трунов. На состязаниях в Москве девушка прошла ряд испытаний. Среди них — жим лежа, кувырки, скоростная стрельба, полоса препятствий в условиях имитации ответного огня. Кроме того, Анастасия показала свои навыки неполной разборки и сборки пистолета Макарова и автомата Калашникова. Еще в этой компетенции у участников проверяли умения грамотно реагировать на правонарушения и оформлять служебную документацию.
Отметим, что всего по итогам конкурсных испытаний сборная Томской области завоевала 12 медалей. Среди них — 1 золотая, 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Также на счету сборной региона 14 медальонов «За профессионализм».
