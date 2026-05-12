Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за перекрытий

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Москвичам рекомендуется использовать метро в среду из-за локальных перекрытий движения на севере, в центре и на северо-востоке города, сообщили в столичном департаменте транспорта.
«Завтра, 13 мая, на севере, в центре и на северо-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Время в пути на авто может увеличиться. Рекомендуем завтра: Использовать метро для поездок в районы перекрытий», — говорится в сообщении.
В столичном дептрансе призвали планировать поездку на авто с запасом времени, а также заранее продумать маршрут и сверяться с навигатором.