«Не паникуйте»: власти предупреждают о зелёных лужах в микрорайоне Космодемьянского

Власти Калининграда предупреждают о возможных зелёных лужах в микрорайоне Космодемьянского. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«Жителей микрорайона имени Космодемьянского призывают не паниковать в случае обнаружения на улицах микрорайона луж зелёного цвета, а немедленно сообщить об этом в “Калининградтеплосеть”», — говорится в публикации.
Как рассказали в мэрии, коммунальное предприятие «в связи с необходимостью определения скрытых повреждений» на тепловой сети от котельной «Балтптицепром» во вторник, 12 мая, залило в теплоноситель химический краситель «Уранин». Отмечается, что он безвреден для природы.
«Работает это так: в котельной вводится в сетевую воду реагент, который моментально окрашивает большие объёмы воды, далее окрашенная вода начинает бежать по всем трубам, от магистральных трасс до батарей в квартирах, а специалисты тем временем осматривают трассы, подвалы и тепловые камеры. Ярко-зелёные лужи на земле или в подвале однозначно указывают на место прорыва трубы», — пояснили в городской администрации.