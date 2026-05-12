«Не паникуйте»: власти предупреждают о зелёных лужах в микрорайоне Космодемьянского

В теплоноситель залили безвредный для природы химический краситель «Уранин».

Власти Калининграда предупреждают о возможных зелёных лужах в микрорайоне Космодемьянского. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«Жителей микрорайона имени Космодемьянского призывают не паниковать в случае обнаружения на улицах микрорайона луж зелёного цвета, а немедленно сообщить об этом в “Калининградтеплосеть”», — говорится в публикации.

Как рассказали в мэрии, коммунальное предприятие «в связи с необходимостью определения скрытых повреждений» на тепловой сети от котельной «Балтптицепром» во вторник, 12 мая, залило в теплоноситель химический краситель «Уранин». Отмечается, что он безвреден для природы.

«Работает это так: в котельной вводится в сетевую воду реагент, который моментально окрашивает большие объёмы воды, далее окрашенная вода начинает бежать по всем трубам, от магистральных трасс до батарей в квартирах, а специалисты тем временем осматривают трассы, подвалы и тепловые камеры. Ярко-зелёные лужи на земле или в подвале однозначно указывают на место прорыва трубы», — пояснили в городской администрации.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
