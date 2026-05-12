У жительницы Кузбасса, которая жаловалась на гастрит, нашли рак

70-летнюю женщину направили на ФГДС с подозрением на гастрит. Обследование выявило новообразование чуть больше сантиметра в верхне-грудном отделе пищевода. Обычно такие опухоли долго не дают симптомов. Их находят уже при сильном разрастании. В этом случае болезнь обнаружили на ранней стадии.