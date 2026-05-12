У жительницы Кузбасса, которая жаловалась на гастрит, нашли рак

Опухоль пищевода удалили через несколько небольших разрезов.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Кузбасса спасли пациентку от онкологии, которая «маскировалась» под гастрит. Об этом сообщает издание vse42.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Тарасова.

70-летнюю женщину направили на ФГДС с подозрением на гастрит. Обследование выявило новообразование чуть больше сантиметра в верхне-грудном отделе пищевода. Обычно такие опухоли долго не дают симптомов. Их находят уже при сильном разрастании. В этом случае болезнь обнаружили на ранней стадии.

Врачи торакального отделения выполнили сложную реконструктивно-пластическую операцию. Она длилась семь часов. Хирурги удалили грудной и брюшной отделы пищевода. Новый орган сформировали из стенок желудка.

Открытого доступа не было. Врачи провели вмешательство через небольшие разрезы — около трех сантиметров.

Женщина восстановилась без осложнений. В дальнейшем ей понадобится только наблюдение у специалистов.

