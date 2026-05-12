Холодный май спутал планы водителям: когда калининградцам безопасно «переобуваться»

12 мая в регионе около +9 градусов, вечером температура опускается ниже, но постепенно становится теплее. Юридически обязанности «переобуться» именно в мае нет. По действующим правилам, зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. В июне, июле и августе запрещено ездить на шипованных покрышках. За нарушение этих требований водителю может грозить предупреждение или штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.