В Татарстане обновят улицы, связанные с Великой Отечественной войной

Ремонтные работы на улицах, названных в честь героев и памятных дат Великой Отечественной войны, проведут в 2026 году в Татарстане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Всего будут обновлены 18 объектов. Например, в Казани отремонтируют улицы Маршала Чуйкова и Карбышева, в Набережных Челнах — проспект Мусы Джалиля, а в Нижнекамске модернизируют улицу 30 лет Победы. Отметим, что в 2025 году работы провели на 17 объектах.
«Названия улиц, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны, превращают городскую среду в летопись подвига. Они не просто связывают точки на карте, а соединяют прошлое и настоящее, напоминая о тех, кто боролся за Победу. Сохранение этой памяти и уважение к ветеранам — неотъемлемая часть нашей общей истории», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ранис Файзуллин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.