В Калининграде осудили мужчину, который пытался перевезти через границу более 28 кг гашиша

В Калининграде приговорили к 16 годам колонии строгого режима 42-летнего мужчину, который пытался перевезти через границу с Литвой на территорию нашего региона более 28 кг гашиша. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.
Фигурант — житель Республики Молдова и Румынии. В декабре 2025 года он вез наркотик в тайниках, оборудованных под обшивкой и в багажнике «Мерседеса».
Следствие считает, что переместить гашиш через границу он согласился за деньги и по просьбе своего знакомого. Аванс составил 600 евро.
В ходе таможенного досмотра в пункте «Чернышевское» спрятанные наркотики обнаружили.
Конфискованы автомобиль, мобильный телефон и те самые 600 евро.
