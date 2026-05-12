Народные приметы на 13 мая: сегодня нельзя носить красное

По народному календарю сегодня Яков Теплый. В этот день традиционно проводили ритуалы на укрепление здоровья: обливались водой из талого мартовского снега, которую сохраняли в бочках, также для защиты от болезней старались есть больше молочных продуктов. На Якова сажали редис, салат, укроп, петрушку. По поверьям, высаженные в этот день с утра культуры дадут богатый урожай.
Плохая примета сегодня — надевать одежду в красных, розовых и оранжевых оттенках, это грозит затяжным одиночеством для тех, кто не встретил свою половинку. Тем, кто уже состоит в отношениях, сулит ссоры и конфликты. Девушкам не стоит заплетать косы, чтобы не «вплести» в свою жизнь болезни и неудачи. Нельзя совершать крупные покупки, новые вещи будут радовать недолго. Посуду с остатками еды нельзя оставлять на ночь. Беспорядок привлечет в дом нечистую силу. Опасно хвастаться успехами или рассказывать о планах на будущее. Это может привлечь неудачи.
Народные приметы на 13 мая:
— небо на рассвете ясное — к теплому солнечному лету;
— теплый вечер и звездная ночь — к хорошему урожаю;
— черемуха зацвела — к похолоданию;
— много майских жуков — к засушливому лету.
