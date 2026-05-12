Ярмарка народных промыслов пройдет в Нижнем Новгороде в июне

В Нижнем Новгороде вновь пройдет ярмара изделений мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Секреты мастеров» (6+). Такое постановление появилось на сайте администрации города.
Ярмарка по традиции состоится на Нижневолжской набережной у ротонды № 3. Для торговли разместят 41 паывильон.
Они начнут свою работу 4 июня и завершат 18 июля. Посетителей будут ждать в любой день с 10:00 до 20:00.
