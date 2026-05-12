Липецкий ТРЦ «Европа» и ряд компаний частично отошли государству по иску Генпрокуратуры

В 2025 году «Ъ-Черноземье» писал, что в госсобственность перешли почти 7 млн акций АО «Кондитерус Ком», владеющего брендами «Яшкино» и «Кириешки», а также более 895,5 тыс. акций АО «Боавишта». Обе компании входят в холдинг КДВ (ООО «КДВ Воронеж» и семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях). По версии Генпрокуратуры, Николай Штенгелов с 2014 года финансировал украинские батальоны, а Денис Штенгелов (оба входят в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) поставлял продовольствие вооруженным формированиям Украины после начала СВО. Последний сейчас судится с рядом СМИ с целью защиты репутации.