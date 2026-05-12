В регионах рассмотрят дела экс-полицейских о взятках от сотрудников Baza

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Уголовные дела в отношении бывших полицейских о получении взяток от сотрудников издания Baza рассмотрят в Белгороде и Красноярске, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 8 мая 2026 года уголовное дело в отношении Селиванова Александра Александровича передано по подсудности в Октябрьский районный суд города Белгорода. Постановлением этого же суда от 16 апреля 2026 года уголовное дело в отношении Ковалева Сергея Анатольевича передано по подсудности в Центральный районный суд города Красноярска», — рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.