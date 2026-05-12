Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прикамском поселке Сарс высадили фруктовый сад

Его разбили на территории местной коррекционной школы.

Источник: Национальные проекты России

Участники акции «Сад памяти» высадили на территории коррекционной школы в поселке Сарс в Пермском крае фруктовый сад, сообщили в администрации Октябрьского округа. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ученики, их родители и педагоги укоренили саженцы вишни, груши, сливы и яблони. За каждым классом закреплено свое дерево, за которым дети будут ухаживать. Отмечается, что для участников акции в день высадки сада также организовали состязания и мастер-классы.

«Каждое высаженное дерево — это новая жизнь и знак уважения к тем, кто защитил нашу Родину. Мы должны помнить об их героизме и передавать эту память будущим поколениям», — отметил глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.