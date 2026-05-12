Владельцу исторического здания в Курске выдали охранное обязательство

В документе определены правила и условия, касающиеся содержания объекта, обеспечения доступа к нему, а также размещения наружной рекламы. В 2024 году собственнику ОКН выдали задание для проведения работ по сохранению памятника. Научно-проектная документация должна быть подготовлена к июлю 2027 года. Ремонтно-реставрационные работы запланированы на 2027−2029 годы. В их перечень входят ремонт кровли, фасадные работы с воссозданием утраченных элементов декора, реставрация интерьеров, а также модернизация и (или) замена инженерных систем. Приемка выполненных работ запланирована на декабрь 2029 года.