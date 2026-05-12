В Калининграде ищут подрядчика для реконструкции здания террариума в зоопарке

После штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года здание уцелело, хотя и требовало ремонта. После восстановления в 1950-е годы в нём содержались теплолюбивые виды рыб. К пятидесятилетию зоопарка в 1997-м в здании «Аквариум/террариум» открылась новая выставка пресмыкающихся. Кроме змей там содержались ящерицы, черепахи и другие животные. Позже пристроили открытые вольеры, в которых можно было увидеть крокодилов, варанов и красноухих черепах.