В Калининграде ищут подрядчика для реконструкции здания террариума в зоопарке. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Существующее здание террариума находится в неудовлетворительном состоянии. Его планируют полностью реконструировать и расширить. Новый объект сделают площадью 540 квадратных метров. Он будет состоять из исторической части, стеклянной пристройки и подвального этажа. Для выравнивания пропорций и обеспечения комфорта зданию решили вернуть прежнюю высоту — девять метров.
На первом этаже террариума разместят выставочное пространство и посетительские зоны. Экспозиционные вольеры для ящериц, черепах и змей установят по периметру наружных стен, в центральной части, под башней, — для крокодила. В подвале будет необходимое оборудование.
Стеклянную пристройку займёт круглогодичная экспозиция. Малый вольер отдадут под содержание древесно-водного варана, большой — для крупных сухопутных черепах, игуан, экзотических птиц, пары наземных куриных особей. Последние будут отсылать к историческому назначению здания. К объекту также будет примыкать вольер с красноухими черепахами. Экспозиция расскажет об инвазивных видах животных.
При реконструкции планируют воссоздать исторический облик фасадов. Для этого используют декоративную кирпичную кладку и штукатурку. Крышу покроют фальцем.
Начальная цена контракта составляет 238 миллионов рублей. Подрядчика определят 20 мая. Работы необходимо выполнить в течение 426 дней.
Террариум — один из старейших памятников на территории зоопарка. Изначально он был построен как дом для кур. Согласно данным «Путеводителя по зоосаду города Кёнигсберг», уже в 1933 году внутри здания разместили аквариумы с коллекцией рыб, ракообразных и морских звёзд. В зоопарке подчёркивают, что этот объект пользовался большой популярностью у посетителей.
После штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года здание уцелело, хотя и требовало ремонта. После восстановления в 1950-е годы в нём содержались теплолюбивые виды рыб. К пятидесятилетию зоопарка в 1997-м в здании «Аквариум/террариум» открылась новая выставка пресмыкающихся. Кроме змей там содержались ящерицы, черепахи и другие животные. Позже пристроили открытые вольеры, в которых можно было увидеть крокодилов, варанов и красноухих черепах.