Ситуацию с половодьем оценили в волгоградском управлении МЧС

— Весеннее половодье на территории Волгоградской области проходит в два этапа. Для контроля гидрологической обстановки в ходе весеннего половодья 2026 года на территории региона был организован в круглосуточном режиме мониторинг развития паводковой ситуации. Максимальные уровни воды были в пределах нормы. Первый этап весеннего половодья завершён, подтоплений не зафиксировано, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.