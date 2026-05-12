«Редуктор-ПМ» выплатит более 11 млн рублей задолженности пермской стройкомпании

Согласно материалам дела, между АО «Редуктор-ПМ» и ООО «ПСК Кама» в 2025 году был заключен договор. В рамках него «ПСК Кама» должно было выполнить капитальный ремонт кровли и фонарного остекления комплекса предприятия. Стоимость работ составила 11,5 млн руб. Как указал истец, предусмотренные договором работы были выполнены в полном объеме. Заказчик в установленный срок оплату за работы не осуществил. Это стало основанием для обращения компании в суд.