Пока в судах: Трусенёва — о том, как обстоят дела с недостроенной школой на Лазурной в Гурьевске

Концессионер не готов отказаться от объекта.

Источник: Клопс.ru

Концессионер школы на улице Лазурной в Гурьевске до сих пор судится с властями. Об этом рассказала глава областного минобра Светлана Трусенёва в прямом эфире ЦУР ВКонтакте во вторник, 12 мая.

«По поводу школы на Лазурной мы пока находимся с концессионером в судах», — сказала Трусенёва, добавив, что, скорее всего, к достройке объекта удастся приступить в 2027 году.

Поговорили и о другом долгострое — на улице Левитана в Калининграде. Школу начнут доводить до ума уже в этом году. В данный момент ведётся корректировка проектно-сметной документации, как только её приведут в порядок, будет объявлен конкурс на поиск подрядчика.

В феврале 2025-го Светлана Трусенёва говорила, что готовность новой школы на улице Лазурной в Гурьевске составляет менее 10%.

В марте 2026-го объявили тендер на пересчёт сметной стоимости строительства школы на Левитана.

