В Ростовской области благоустроят центр поселка Несветай ГРЭС

Тематические зоны и зеленые насаждения появятся в центре поселка Несветай ГРЭС в городе Красный Сулин в Ростовской области, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Эта концепция благоустройства — один из победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Проект благоустройства общественного центра Несветай ГРЭС является долгожданным для местных жителей. Именно они приняли активное участие в разработке и предложили свои идеи для преображения парка. Планируется, что на территории в 2,21 гектара создадут две тематические зоны: «Наследие будущего» с современными детскими и спортплощадками и «Ценность настоящего» с музеем под открытым небом. Кроме того, рабочие высадят аллею сирени и другие зеленые насаждения, которые вместе с зоной для отдыха займут не менее 65% благоустроенного пространства.
Контракт на благоустройство парка планируют заключить до конца мая этого года. Как отметил губернатор региона Юрий Слюсарь, не только подобные конкурсные проекты меняют облик городов, но и ежегодное обновление небольших парков, скверов и территорий. Ключевой выбор территорий — за жителями. С 21 апреля по 12 июня 2026 года в Ростовской области, как и по всей России, проходит голосование за объекты благоустройства на платформе, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.