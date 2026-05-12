В Ростовской области благоустроят центр поселка Несветай ГРЭС

Проект благоустройства общественного центра Несветай ГРЭС является долгожданным для местных жителей. Именно они приняли активное участие в разработке и предложили свои идеи для преображения парка. Планируется, что на территории в 2,21 гектара создадут две тематические зоны: «Наследие будущего» с современными детскими и спортплощадками и «Ценность настоящего» с музеем под открытым небом. Кроме того, рабочие высадят аллею сирени и другие зеленые насаждения, которые вместе с зоной для отдыха займут не менее 65% благоустроенного пространства.