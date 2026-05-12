Медаль Суворова вручили родственникам погибшего на СВО нижегородца

В Нижнем Нвогороде прошла церемония награждения родственников погибшего на СВО ефрейтора Игоря Ворбьева. Им вручили медаль Суворова. Об этом сообщили в администрации города.
«Мы гордимся, что Игорь Воробьев жил в нашем районе», — заявил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев. Он также добавил, что подвиг военнослужащего останется примером несгибаемой воли.
На церемонии также присутствовала помощник начальника отделения мобилизации военного комиссариата Советского и Нижегородского районов Элеонора Любимова.
Ранее сообщалось, что десять нижегородских матерей героев СВО наградили почетным знаком.