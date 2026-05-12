В воронежском музее прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы

В здании музея «Арсенал» в рамках военно-патриотического фестиваля «Арсеналфест» (0+) выступили коллективы Центра развития творчества детей и юношества.
Программа состояла из двух обособленных блоков: выступления детского духового коллектива «Акцент» и чтения лирических и прозаических произведений о Великой Отечественной войне.
Эстрадно-духовой оркестр «Акцент» — образцовый коллектив, удостоенный престижных наград на международных музыкальных фестивалях («Международные ассамблеи имени В. М. Халилова») и радующий воронежцев своим звучанием уже 12 лет. Репертуар, по словам Виктора Колотушкина, дирижёра и руководителя оркестра, составлен таким образом, «чтобы поднять дух наш, чтобы понимали, что Родину наши деды защитили». Среди исполненных произведений были популярные песни «День Победы», «Катюша», «Идёт солдат по городу», «Три танкиста» и другие.
Колотушкин признался, что был тронут реакцией аудитории:
«Некоторые, когда мы начинаем играть, просто подпевали. Я оркестр вообще тихо выводил, чтобы они пели вместе с нами. Это было что-то. До слёз было приятно».
Второй блок программы получил название «Ради жизни на Земле» и также состоял из двух частей.
Сначала воспитанники театрального объединения «Миг» — молодого коллектива под руководством Юлии Селищевой — выразительно прочитали стихотворения и отрывки из прозы о Великой Отечественной войне, среди которых: «На фотографии в газете», «Бинты», «С чего начинается Родина», «А зори здесь тихие… “и другие.
Вторая часть представляла собой уже литературно-музыкальную композицию, прошедшую при совместном участии театральной студии «Настроение» и коллектива авторской песни «Ваганты».
«Настроение» выступает на протяжении 20 лет, не переставая каждый год удивлять зрителей новыми постановками или театральными зарисовками. Также студия принимала участие в авторитетном творческом конкурсе «Салют талантов».
«Ваганты» же существуют всего три года, однако уже штурмуют творческие вершины, поражая слушателей своим звучанием. Среди ярких эпизодов для коллектива можно отметить участие в фестивале детско-юношеской авторской песни «Журавлиная Родина».
Чтение участниками театральной студии архивных фронтовых писем сопровождалось исполнением «Вагантами» песен на военную тематику: «Рио-Рита», «Гренада», «Нам нужна одна победа», «Журавли» и другие.
Руководитель и концертмейстер коллективов Евгений Воронцов рассказал, что такая программа существует уже на протяжении трех лет и непрерывно трансформируется за счёт новых участников и композиций.