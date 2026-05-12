В воронежском музее прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы

Эстрадно-духовой оркестр «Акцент» — образцовый коллектив, удостоенный престижных наград на международных музыкальных фестивалях («Международные ассамблеи имени В. М. Халилова») и радующий воронежцев своим звучанием уже 12 лет. Репертуар, по словам Виктора Колотушкина, дирижёра и руководителя оркестра, составлен таким образом, «чтобы поднять дух наш, чтобы понимали, что Родину наши деды защитили». Среди исполненных произведений были популярные песни «День Победы», «Катюша», «Идёт солдат по городу», «Три танкиста» и другие.