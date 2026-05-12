В Югре 1,5 тысячи юных спортсменов прошли углубленные медицинские осмотры

Более 1,5 тыс. детей и подростков из спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры прошли углубленные медицинские осмотры в первом квартале 2026 года, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Развитие системы медицинского сопровождения спортсменов, новых технологий диагностики и реабилитации — это важные задачи нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Врачи оценили общее физическое состояние спортсменов, обратили их внимание на возможные риски для здоровья. По итогам осмотров 193 человека взяты под диспансерное наблюдение. Особое внимание уделили психологическому тестированию, по результатам которого у двоих ребят нашли признаки синдрома перетренированности. Отдельно изучили гиперреактивность дыхательных путей у тех, кто занимается такими циклическими видами спорта, как бег и плавание. Подобные тесты помогут вовремя выявить предрасположенность к бронхолегочным заболеваниям и заранее провести профилактические мероприятия.
Еще одно направление работы — оценка пищевого статуса спортсменов. В исследованиях приняли участие 683 человека, по результатам которых врачи составили индивидуальные планы питания.
Постепенно медики расширяют работу с Национальным центром спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства. Например, в 2026 году они объединили информационные системы, чтобы обмениваться данными о состоянии здоровья спортсменов. В дальнейшем это повысит качество медицинского сопровождения тренировочного и соревновательного процессов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.