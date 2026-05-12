Какой сегодня праздник: Всемирный день одуванчика

13 мая также отмечают День Черноморского флота ВМФ РФ и Всемирный день коктейля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня Всемирный день одуванчика. Праздник зародился во Франции, в небольшом городе Ои. Местные жители издавна использовали одуванчики для приготовления различных блюд: варенья, салатов, супов, сыра и даже хлеба. Чтобы увековечить роль растения в местной культуре, они и придумали этот праздник. Со временем традиция вышла за пределы Франции и распространилась в других странах, включая Россию. Дата выбрана не случайно: в это время в умеренных широтах Европы и России начинается массовое цветение одуванчиков — жёлтые цветы сменяются пушистыми белыми шарами, которые разносятся ветром. Это делает праздник особенно символичным и визуально ярким. Кстати, одуванчики удивительно пунктуальны: они раскрываются в 6 часов утра и сворачиваются в бутоны в 15 часов — это помогает защитить пыльцу от ночной влаги.

День Черноморского флота отмечается ежегодно 13 мая. Дата выбрана в память о событии 1783 года: 2 мая (по старому стилю; 13 мая — по новому) в Ахтиарскую бухту вошли 11 судов Азовской флотилии под командованием вице‑адмирала Ф. А. Клокачёва. Это событие считается началом формирования Черноморского флота. Вскоре в 1783 году на берегах бухты был заложен город и порт Севастополь — главная база флота. Создание флота связано с политикой императрицы Екатерины II и присоединением Крыма к Российской империи. Черноморский флот играл и продолжает играть ключевую роль в защите южных рубежей России, обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море и проецировании силы в Средиземноморье. С флотом связаны имена выдающихся русских флотоводцев: Фёдор Ушаков, Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев и другие.

Всемирный день коктейля отмечают ежегодно 13 мая. Дата выбрана в честь первого письменного определения коктейля, которое появилось 13 мая 1806 года. В нью‑йоркской газете редактор Гарри Кросвелл так описал коктейль в ответ на вопрос читателя: «Стимулирующий напиток, состоящий из спиртного любого вида, сахара, воды и биттеров». Это первое зафиксированное определение коктейля в истории, что и стало основанием для выбора даты. Всемирный день коктейля — это праздник барменской культуры, истории напитков и гастрономического творчества. Он объединяет профессионалов и любителей, напоминая о богатой традиции смешивания вкусов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
