Какой сегодня праздник: Всемирный день одуванчика

Сегодня Всемирный день одуванчика. Праздник зародился во Франции, в небольшом городе Ои. Местные жители издавна использовали одуванчики для приготовления различных блюд: варенья, салатов, супов, сыра и даже хлеба. Чтобы увековечить роль растения в местной культуре, они и придумали этот праздник. Со временем традиция вышла за пределы Франции и распространилась в других странах, включая Россию. Дата выбрана не случайно: в это время в умеренных широтах Европы и России начинается массовое цветение одуванчиков — жёлтые цветы сменяются пушистыми белыми шарами, которые разносятся ветром. Это делает праздник особенно символичным и визуально ярким. Кстати, одуванчики удивительно пунктуальны: они раскрываются в 6 часов утра и сворачиваются в бутоны в 15 часов — это помогает защитить пыльцу от ночной влаги.