Воронежцам трижды перечислили вознаграждение за сообщения о пьяных водителях

В Воронежской области выплаты за сообщения о нетрезвых водителях в размере 5 тыс. руб. перечислили трем гражданам. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на власти региона. Уточняется, что в 2025 году было одобрено одно из трех обращений, в 2026-м — два из двух.