В Перми начинающим бизнесменам расскажут об основах предпринимательства

Серия обучающих занятий для предпринимателей пройдет в мае в Перми при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа Пермского края.
Бесплатная образовательная программа «Основы предпринимательской деятельности» стартует 13 мая на базе центра «Мой бизнес» в Перми. Курс подойдет как начинающим, так и опытным предпринимателям, в том числе самозанятым. Главным спикером выступит сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП Лариса Ежова. Она поможет участникам сформировать правильное представление о предпринимательстве, развить необходимые практические навыки.
Во время обучения слушатели узнают, как найти перспективную бизнес-идею, выбрать подходящую систему налогообложения, составить бизнес-план, в том числе для подачи заявки на социальный контракт. Кроме того, программа предусматривает знакомство с юридическими аспектами предпринимательства, маркетингом и продажами, финансовым планированием, государственными мерами поддержки. Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.