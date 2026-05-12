Турнир по баскетболу памяти тренера СССР и РСФСР Майзлина пройдет в Волгограде

— Заслуженный тренер СССР и РСФСР, первый заместитель председателя волгоградского Общества «Динамо», полковник внутренней службы: имя Бориса Майзлина навсегда связано с волгоградским Динамо и развитием баскетбола в регионе. Даже в последние дни жизни Борис Майзлин оставался в спорте: в марте 2013 года он ушел из жизни во время соревнований в Вене. До последних секунд он был предан делу, которому посвятил себя без остатка, — вспоминают сегодня спортсмены региона о прославленном мастере баскетбола.