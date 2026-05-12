Россияне будут получать уведомления от операторов в первую очередь в МАКС

Российские операторы связи «Билайн», МТС, «Мегафон» и T2 подписали стратегические соглашения с мессенджером МАКС, согласно которому его пользователи смогут получать уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в сервисы. При невозможности доставки сообщения его продублируют в SMS без дополнительной платы. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе мессенджера.