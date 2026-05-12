Россияне будут получать уведомления от операторов в первую очередь в МАКС

Российские операторы связи «Билайн», МТС, «Мегафон» и T2 подписали стратегические соглашения с мессенджером МАКС, согласно которому его пользователи смогут получать уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в сервисы. При невозможности доставки сообщения его продублируют в SMS без дополнительной платы. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе мессенджера.
Уведомления в МАКС будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Папки получат специальный знак верификации. При этом особенно важные уведомления будут появляться только на доверенном устройстве, которое можно будет выбрать.
В перспективе партнерство с мессенджером позволит бизнесу встроить в уведомления мультимедийные файлы и интерактивные элементы, включая изображения, видеозаписи, GIF-файлы и цифровые кнопки для активных действий, передает «Коммерсантъ».
10 апреля в Центре безопасности МАКС сообщили, что данные пользователей государственного мессенджера надежно защищены, а сообщения о возможных уязвимостях не соответствуют действительности.