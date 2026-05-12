В Казани открылась выставка о медиках времен Великой Отечественной войны

Гости исторического парка «Россия — Моя история» в Казани смогут узнать о подвигах медиков в годы Великой Отечественной войны, посетив мультимедийную выставку «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Экспозиция создана при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан.
Новая выставка разместилась в 11 мультимедийных залах. Она раскрывает одну из ключевых, но часто остающихся в тени тем — роль военной медицины в сохранении человеческих жизней и поддержании боеспособности армии в годы Великой Отечественной войны.
«Эта выставка напоминает нам о людях, которые ежедневно совершали подвиг, спасая жизни на фронте и в госпиталях. Очень важно, что сегодня через современные мультимедийные форматы молодежь может глубже познакомиться с этой страницей истории», — отметила депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.
Экспозиция выстроена по принципу последовательного рассказа о системе военной медицины. Переходя из зала в зал, посетители узнают, как оказывали первую помощь на поле боя, эвакуировали раненых, лечили их в тыловых госпиталях. В центре повествования — военные врачи, медицинские сестры, санинструкторы и раненые бойцы.
На 70 мультимедийных экранах разместили материалы о Николае Пирогове, Зинаиде Ермольевой, Сергее Юдине и других выдающихся медиках, которые внесли свой вклад в развитие военно-полевой медицины. Для детей и подростков есть интерактивные зоны, где можно узнать, как работали полевые хирурги и был устроен партизанский госпиталь.
Выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» продлится до 26 июня. Вход свободный.
