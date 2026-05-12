Умение Кейт Миддлтон ходить по газону на высоких каблуках восхитило поклонников

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь привлекла к себе внимание во время недавнего мероприятия в саду Букингемского дворца, покорив гостей и поклонников своим изяществом и мастерством. Поклонников поразило ее умение с легкостью передвигаться по траве на высоких шпильках.
— Ходить по траве на высоких каблуках — дело не для слабаков, но принцесса Кэтрин делает это так, будто ей это дается без усилий, — передает слова одно из комментаторов таблоид Daily Mail.
Супруга принца Уильяма появилась на публике в эффектном образе, выбрав платье, шляпу и туфли от бренда Self Portrait. Особое восхищение вызвали украшения: браслет, ранее принадлежавший принцессе Диане, и серьги из коллекции королевы Елизаветы II.
Еще в начале апреля Миддлтон впервые после двух лет лечения от онкологии воссоединилась с королевской семьей на пасхальной службе. Фотографы запечатлели ее с принцем Уильямом и детьми, которые направлялись в часовню Святого Георгия.
Осенью прошлого года на фоне сообщений о рецидиве рака у Миддлтон принц Уильям лично рассказал, что его супруга находится в стадии ремиссии и осложнений не последовало. Он добавил, что их дети знают о серьезной болезни матери.