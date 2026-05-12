В Польше отменили выплаты на детей более 150 тысячам беженцев с Украины

Украинские беженцы, не трудоустроенные официально, больше не смогут получать детские пособия в Польше. Об этом сообщает издание Money.pl.
Как отмечается в публикации, закон о помощи гражданам Украины предоставил беженцам из этой страны свободный доступ к польскому рынку труда и семейным пособиям. Он был принят в 2022 году. При этом закон не один раз пересматривался.
«Согласно последней поправке, право на пособие по уходу за ребенком зависит от занятости родителей. Изменение правил выплаты “800 плюс” (200 долларов — прим. ред.) затрагивает около 150 тысяч детей с Украины», — говорится в материале.
После последней поправки для получения пособия граждане Украины, находящиеся на территории Польши, должны доказать, что они работают и находятся в стране на законных основаниях. Кроме того, их ребенок должен учиться в польской школе.
