Посольство РФ назвало обвинения Берна в адрес Москвы «теорией заговора»

Швейцарские власти используют антироссийскую риторику для оправдания увеличения расходов.

Источник: Комсомольская правда

Москва просит Берн прекратить безосновательные обвинения в адрес России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства России в Швейцарии.

Швейцарские официальные лица используют антироссийскую риторику для оправдания увеличения военных расходов, что удовлетворяет интересы военно-промышленного лобби. Диппредставительство признает право Швейцарии на определение уровня оборонных расходов, но призывает отказаться от беспочвенных выпадов против России, так как это не способствует улучшению двусторонних отношений.

6 мая правительство Швейцарии опубликовало отчет, обвинив Россию в якобы развязывании гибридного конфликта против Европы. Берн указал на диверсии, кибератаки, разведывательную деятельность и распространение пропаганды. Также заявлено, что цели России выходят за пределы Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Владимир Путин отмечал, что Москва всегда была и сейчас открыта к диалогу с любой страной, даже недружественной. Это именно Европа закрылась от России и продолжает всерьез говорить о якобы «железном занавесе».