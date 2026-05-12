Ветеран СВО Игорь Бурашников возглавил профсоюз педагогов Воронежской области

Он — преподаватель Основ безопасности и защиты Родины.

Источник: Комсомольская правда

В области продолжаются назначения участников кадровой программы «Герои земли Воронежской». Председателем областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ стал ветеран СВО Игорь Бурашников. об этом в своем канале МАХ 12 мая рассказал губернатор Александр Гусев.

Его кандидатуру поддержали на конференции организации, которая прошла в апреле. Игорь Бурашников — преподаватель Основ безопасности и защиты Родины. В рамках кадровой программы он проходит стажировку в региональном министерстве образования. Наставником ветерана был назначен заместитель председателя Правительства Воронежской области Олег Мосолов.

Как отметил губернатор Александр Гусев, педагогическое сообщество региона получило надежного лидера, который на деле знает, что такое защита Отечества и ответственность.