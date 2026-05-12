Воля объяснил, почему не заключил с Утяшевой брачный договор

Юморист и телеведущий Павел Воля и его супруга, мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка» заявили о том, что не заключали брачный договор.
Супругов спросили о наличии брачного договора. Утяшева ответила отрицательно, а Воля подтвердил ее слова. Телеведущий объяснил такое решение полным доверием друг к другу и пониманием того, что они оба активно работают и зарабатывают.
— Когда ты на сто процентов доверяешь человеку, когда ты понимаешь, что вы оба работаете и зарабатываете… У всех разные ситуации бывают, я рассказываю про себя. Когда ты не проецируешь, что если вдруг что-то произойдет и что-то будет, может, ничего и не произойдет? — сказал Воля.
Пара Утяшевой и Воли считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги неоднократно утверждали, что очень любят друг друга и не стесняются обсуждать многие аспекты личной жизни публично.
И вот уже 13 лет они доказывают, что любовь в браке не угасает со временем. «Вечерняя Москва» рассказывает, как зарождались чувства между юмористом и спортсменкой.