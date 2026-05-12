Умерла ученый секретарь Эрмитажа Мариям Дандамаева

Мариям Дандамаева родилась в 1957 году. Она поступила в аспирантуру Эрмитажа в 1982 году, после чего молодого ученого зачислили в штат Отдела Востока. За свою карьеру она была хранителем коллекций памятников Древнего Востока, Латинской Америки, греческих и коптских папирусов, собрания сасанидского серебра. Мариям Дандамаева также несколько десятилетий руководила школьным кружком древней истории.