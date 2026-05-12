В Адыгее создадут три новых производства на площадке промпарка

В совокупности они принесут региону более 400 рабочих мест.

Источник: Национальные проекты России

Производство обуви, котлов для систем отопления, биодобавок и спортивного питания запустят в Адыгее на территории промышленного парка «Энем». Пространство развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном проектном офисе.

Соглашения о создании новых производств были ранее достигнуты на полях Кавказского инвестиционного форума, который прошел 28−30 апреля в Минеральных Водах.

Один из инвесторов — «Инженерный центр “Апрель”» — планирует до 2030 года наладить в промышленном парке «Энем» выпуск котлов для систем отопления и горячего водоснабжения. Проектная мощность нового производства рассчитана до 50 тыс. единиц оборудования в год.

Компания «РТИ», которая уже выпускает продукцию в производственном здании промпарка для субъектов МСП, планирует выйти на новый уровень и построить обувную фабрику. А «Жива продукт Про» разместит в «Энем» завод биологически активных добавок и спортивного питания.

В совокупности три новых производства принесут региону более 400 рабочих мест.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.