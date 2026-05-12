Капитан ФК «Пари НН» Никита Медведев вызван на заседание КДК

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оперативно отреагировал на поведение вратаря и капитана ФК «Пари НН» Никиты Медведева после вчерашнего матча с ЦСКА (1:2).
Напомним, Медведев по завершении игры сначала с нецензурной бранью обратился к фанатскому сектору «Пари НН», где находился плакат в поддержку экс-наставника команды Алексея Шпилевского. А затем также в жёсткой форме футболист выступил по этой теме и перед представителями СМИ.
Как стало известно, в ближайший четверг Никита Медведев должен отправиться на КДК РФС, где представители данного органа заслушают его объяснения, после чего будут вынесены дисциплинарные санкции.
Добавим, что совсем недавно за нецензурную лексику на флеш-интервью на 100 тысяч рублей был оштрафован главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев.