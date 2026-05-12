Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Потребитель остается экономным»: тенденции и потенциал роста ретейлеров

В первом квартале 2026 года показатели потребительского сектора упали. В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Андрей Ванин и гости студии обсудили тенденции развития отрасли и есть ли инвестидеи в секторе ретейла.

Источник: РБК

Несмотря на снижение роста в первом квартале 2026 года, ключевые сети уже достигли оборотов в несколько триллионов рублей, поэтому говорить о замедлении не приходится. Скорее результаты можно оценить как умеренно-позитивные, отметил старший аналитик по потребительскому сектору и электронной коммерции «Эйлер» Николай Ковалев.

По его словам, фокус в секторе смещается с роста на рентабельность, доходность денежного потока и дивиденды. Среди публичных компаний сектора он выделил X5 и «Ленту»: первый эмитент превращается в классическую дивидендную историю, а последняя намерена быстро расти и консолидировать сектор.

Основные факторы, на которые стоит смотреть инвесторам, это рентабельность и дивидендная доходность, соглашается старший аналитик российского рынка акций Invest Heroes Степан Репин. Сектор остается под давлением, поэтому говорить о высоких прибылях и дивидендах не приходится. По мнению эксперта, в акциях «Магнита» нет инвестиционного тезиса, пока есть такие игроки, как X5 и «Лента».