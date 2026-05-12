Пожар в ангаре в Долгопрудном локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м

12 мая в подмосковном Долгопрудном пожарные локализовали пожар в ангаре на площади более 1,6 тыс. квадратных метров, сообщили РБК в МЧС России. В восемь часов вечера МЧС сообщило о начале ликвидации открытого горения: прекращено его распространение.
Пожар возник в здании по адресу проезд Строителей, 3. Там находится приёмник по переработке мусора. По словам замглавы Долгопрудного по вопросам безопасности Алексея Новиченко, загорелась стрейч-плёнка, что и вызвало интенсивное горение и задымление. Мусор сгребают в стороны от очага возгарания, чтобы не допустить распространение пламени на соседние здания. Пострадавших нет.
В тушении пожара участвуют более 70 человек и 22 единицы техники.
12 мая в приморском Уссурийске загорелись складские помещения, площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. В тушении было задействовано 11 единиц техники и 46 человек личного состава.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».