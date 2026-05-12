Пожар в ангаре в Долгопрудном локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м

Пожар возник в здании по адресу проезд Строителей, 3. Там находится приёмник по переработке мусора. По словам замглавы Долгопрудного по вопросам безопасности Алексея Новиченко, загорелась стрейч-плёнка, что и вызвало интенсивное горение и задымление. Мусор сгребают в стороны от очага возгарания, чтобы не допустить распространение пламени на соседние здания. Пострадавших нет.